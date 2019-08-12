أخبار مصر | إلغاء جميع رحلات الطيران القادمة والمغادرة من مطار هونج كونج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إلغاء جميع رحلات الطيران القادمة والمغادرة من مطار هونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وسائل إعلامية، اليوم الإثنين، إلغاء جميع رحلات الطيران القادمة والمغادرة من مطار هونج كونج.

صعدت الصين الإثنين خطابها إزاء المتظاهرين الموالين للديمقراطية في هونج كونج، حيث نددت بالمتظاهرين العنيفين الذين قاموا برمي زجاجات حارقة على عناصر الشرطة، واعتبرت بأن في ذلك مؤشرات على "إرهاب".

وقال المتحدث باسم مجلس شؤون هونج كونج وماكاو يانج غوانج في مؤتمر صحافي في بكين "استخدم المتظاهرون المتطرفون في هونغ كونغ مراراً أدوات شديدة الخطورة للهجوم على عناصر الشرطة، ما يشكل أساساً جريمة عنيفة وخطيرة، لكن أيضاً يعدّ أولى المؤشرات على إرهاب متصاعد".

ورأى المتحدث أن في ذلك "تخطٍ عنيف لحكم القانون والنظام الاجتماعي في هونج كونج".

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وجاء تصريح يانج بعد يوم من تحدي آلاف المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية تحذيرات السلطات مع نزولهم إلى شوارع المدينة للأسبوع العاشر على التوالي.

وأطلقت شرطة هونج كونج الغاز المسيل للدموع الأحد على المتظاهرين بعد رفض مطلبهم في الحصول على تصريح للقيام بمسيرة.

وركز يانغ غوانغ على السلوك العنيف لـ"أقلية صغيرة" من المتظاهرين، اعتبر أنها تشكّل "تحدياً خطراً لاستقرار وازدهار هونغ كونغ".

وبعد شهرين من الأزمة التي انطلقت احتجاجاً على مشروع قانون يسمح بترحيل مطلوبين إلى الصين، اتسعت مطالب حراك الاحتجاجات إلى إصلاح ديموقراطي ووقف تراجع الحريات.

ويعدّ ذلك أكبر تحدٍ لسلطة بكين في هذه المدينة شبه المستقلة منذ تسليمها من بريطانيا إلى الصين عام 1997. واستدعى هذا التحدي انتقادات متكررة من الصين التي لم تقم بعد باتخاذ أي إجراء فعلي.