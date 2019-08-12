شكرا لقرائتكم خبر عن «الفلاحين» تطالب السيسي بمد وقف ضريبة الأطيان الزراعية 3 سنوات أخرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، الرئيس عبدالفتاح السيسي بمد فترة توقف ضريبة الأطيان الزراعية لمدة ثلاث سنوات أخرى، والتي تستعد الحكومة لعودتها بداية من شهر يوليو 2020 بعد أن أوقفها الرئيس عبدالفتاح السيسي في يونيو 2017 لمدة ثلاث سنوات.

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وأضاف «أبوصدام» أن ضريبة الأطيان الزراعية هي مبالغ مالية تفرض بنسبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة وفقا لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939، لافتًا إلى أن الظروف الذي قرر فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي وقف العمل بهذه الضريبة لتخفيف الأعباء على القطاع الزراعي لم تتحسن بل ازدادت سوءًا وما زال الفلاحين يعانون من مشاكل اقتصادية كبيرة بعد تدني أسعار المنتجات الزراعية وارتفاع أسعار تكاليف الزراعة.

وأوضح نقيب الفلاحين أن مد فترة وقف ضريبة الأطيان الزراعية يخفف بعض الأعباء عن عاتق الفلاحين، مشيرًا إلى أن إصلاح قانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية بات أمرًا حتميًا لقدم هذا القانون والأعباء الكبيرة، التي تحملها القطاع الزراعي بعد بدء الاصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة.

وأكد «أبوصدام» أن القطاع الزراعي والفلاحين في حاجة ماسة للمساندة في هذا الوقت أكثر من أي وقت مضى ليتمكنوا من مواصلة الإنتاج والتنمية الزراعية، لافتًا إلى أن الحد الأقصى حتى وقف الضريبة الزراعية هو 300 جنيه للفدان، وينص قانون ضريبة الأطيان الزراعية رقم 113 لسنة 1939 على إعادة تقدير القيمة الإيجارية للفدان وتحديد الضريبة عليها كل عشر سنوات.