شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذاً لمبادرة «حياة كريمة».. في المنوفية ذبـح 25 عجل أضاحي وتوزيعها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، بأنه تم ذبح عدد 25 عجل أضاحي (جاموس) بالمجازر التابعة للطب البيطري، وذلك لتوزيعها على الفئات الأكثر احتياجا بقري ومراكز المحافظة، يأتي ذلك بالتنسيق بين محافظة المنوفية وجمعية الأورمان وتنفيذاً لمبادرة حياة كريمة والتي قد أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين وإدخال البهجة والسرور في نفوسهم ومشاركتهم أفراحهم خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

هذا وقد أشار المحافظ إلى أنه عقب عملية الذبح تبدأ مرحلة التعبئة والتغليف بطرق صحية وآمنة وتوزيعها بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي من خلال أبحاث اجتماعية للوصول للفئات المستحقة والأكثر احتياجا مهما كان موقعهم وتجمعهم السكني بنطاق المحافظة. وأضاف المحافظ أن تلك الأنشطة المجتمعية تساهم بشكل فعال في رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر والعمل على تخفيف أعباء الحياة وإدخال البهجة والسرور عليهم خلال عيد الأضحى المبارك، مؤكدا توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية والخيرية لدورها الفعال الذي يؤكد أهمية مؤسسات المجتمع المدني ودورها في خدمة المجتمع.