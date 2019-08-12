شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: الدولة عازمة على الاستمرار في دعم شبابها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية للشباب في اليوم العالمي للشباب والذي يوافق اليوم، 12 أغسطس.

وقال السيسي، في صفحته على «فيس بوك»: «فى اليوم العالمى للشباب، أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لشباب مصر المتحمس الواعد الذى يُثبت يوماً بعد يوم أنه سر قوة وحيوية أمتنا العظيمة، وأؤكد أن الدولة المصرية عازمة على الاستمرار في دعم شبابها وإعدادهم بالشكل الذي يُحقق بهم مستقبلاً أفضل لمصرنا العزيزة».

يسلط شعار هذا العام الضوء على الجهود المبذولة بما في ذلك جهود الشباب أنفسهم لإتاحة التعليم للجميع وتيسيره أمام الشباب، ويأتي الشباب في مقدمة اهتمامات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي عقد 7 مؤتمرات للشباب بدأت في نوفمبر 2016 وكان آخرها المؤتمر السابع للشباب بالعاصمة الإدارية يوليو 2019.