شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للجامعات»: فتح باب التقدم لمسابقة «تصميم الميدالية العسكرية لمكافحة الإرهاب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المجلس الأعلي للجامعات عن فتح باب التقدم للمسابقة الفنية بين المتخصصين من خريجي وطلاب كليات الفنون الجميلة والفنون التطبيقية لتصميم الميدالية العسكرية لمكافحة الارهاب لتكريم كل من يقدم جهدا مخلصا في سبيل مكافحة الارهاب بجمهورية مصر العربية، وذلك حتي نهاية شهر اغسطس الجاري.

وقال المجلس إن الأعمال الفنية الخاصة بالمسابقة تقدم باليد بمقر المجلس الاعلي للجامعات، على أن عرض الأعمال على اللجنة المشكلة خلال أسبوع من إغلاق باب التقدم، موضحا أن اللجنة برئاسة الدكتور حازم فتح الله رئيس قطاع الفنون بالمجلس رئيساً، وعضوية كلا من الدكتور السيد ابراهيم عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان والدكتور تامر عبداللطيف عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة بني سويف والدكتور صالح عبدالمعطي نائب رئيس جامعة جنوب الوادي السابق والمهندس ياسر سعد الدين مصمم بمصلحة سك العملة.

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وأضاف المجلس، أن شروط المسابقة أن يكون المتقدم من خريجي أو طلاب كليات الفنون الجميلة والتطبيقية في مصر، وأن تكون الأعمال المقدمة أصلية ولم يتم التقدم بها لأي مسابقة من قبل، ولا تعاد الاعمال إلى أصحابها بعد المسابقة على أن يكون له جميع الحقوق في حال استخدامها، ويحق للجنة التحكيم طلب التعديل على الأعمال من المتقدمين، ولا يحق للكتقدم الاعتراض على لجنة التحكيم.

وأوضح المجلس، أن الشروط الفنية للمسابقة هي أن يقدم التصميم وفق نموذجين أبيض وأسود وألوان برونز، على أن تكون مساحة التصميم مكبرة ثلاثة أضعاف على الأقل وذلك للتمكن من متابعة التفاصيل الخاصة بالشكل، ولا تتجاوز قطر الميدالية الاصلية 7 سم، ويقدم مع التصميم شرح لجميع الرموز والغناصر المستخدمة بما لاتتجاوز 300 كلمة لكل تصميم، ويكتب على التصميم جمهورية مصر العربية الميدالية العسكرية لمكافحة الارهاب، مع ارفاق ملف على سي دي للتصميم من كافة الجوانب، والسيرة الذاتية للمتقدم.

وأشار المجلس، إلى أن الجوائز المالية هي الجائزة الأولي وقيمتها 30 الف جنيه مصري، والثانية 20 الف جنيه والثالثة 15 الف جنيه.