شكرا لقرائتكم خبر عن سحب واسترداد 46 قطعة أرض بالشروق لعدم التزام أصحابها بالنشاط المخصص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس عبد الرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم تنفيذ قرارات سحب واسترداد لعدد 26 قطعة أرض سكنية لعدم التزام أصحابها بالنشاط المخصص لتلك الأراضى، ولعدم موافقة اشتراطات التخصيص.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، فى بيان صحفى اليوم الاثنين، أنه تم إلغاء التخصيص بعد اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية طبقاً للائحة العقارية الرئيسية، وذلك لعدد 6 قطع أراض لعدم إثبات الجدية والبناء خلال المهلة المقررة، وبيانها تفصيلاً ( ق 103 مج 2 – ق2 مج4 بالحي الأول شرق – ق63 مج 2 بالحي الثاني شرق - ق 14 مج 2 - ق 11 مج5 بالمنطقة الأولى عمارات - ق 133 مج 3 بالمنطقة الثامنة عمارات).

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وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم إلغاء التخصيص لعدد 20 قطعة أرض أخرى، وذلك لعدم الالتزام بسداد المستحقات المالية وبيانها ( ق26، ق43 مج4 – ق12 مج5 بالمنطقة الأولى عمارات - ق 66 مج 2 بالمنطقة الخامسة عمارات - ق45، ق 68 مج 1 - ق 73 ، ق 116 مج 2 بالمنطقة السادسة عمارات ق 27 مج 2 – ق 38 مج 3 – ق121 مج 4 الحي الأول شرق - ق 56 مج 1 – ق 163 مج 2 – ق 57 ، ق 204 مج 3 – ق 102 مج 4 بالحي الثاني شرق - ق 22 ، ق 45 مج 2 – ق 10 مج5 – ق 26 مج 6 بالحي الثالث شرق ).

وأكد رئيس الجهاز، أنه لا تهاون في استيداء حق الدولة والحفاظ على الطابع العمرانى بمدينة الشروق .