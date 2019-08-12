شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تصدر 112 ألف شهادة قياس مهارة وتراخيص مزاولة حرفة خلال 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة القوى العاملة، أن مديريات القوي العاملة على مستوى 27 محافظة أصدرت 112 ألفا و780 شهادة قياس مستوي المهارة، وتراخيص مزاولة الحرفة، منها 58 ألفاً و424 ترخيصا، والباقى شهادة قياس مهارة، خلال 3 شهور.

وأوضحت، أن قياس مستوى مهارة 54 ألفا و356 أظهر أن منهم 44 ألفا و961 عاملا ماهراً، يشملهم 3250 إناثا والباقى ذكورا، و9395 محدود المهارة يشملهم 8144 ذكورا والباقى إناثا.

وقالت إن من ضمن 58 ألفا و424 من الذين منحوا تراخيص مزاولة الحرفة 48 ألفا 245 عاملا ماهراً ، يشملهم 44 ألفا و941 ذكوراً والباقى إناثا، و10 ألاف و179 محدود المهارة يشملهم 1374 إناثا ، والباقى ذكوراً.

وتابعت: أن النشرة الربع سنوية التي تصدرها الوزارة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء- تحدد بها عدد مراكز وورش التدريب المهني التابعة لوزارة القوي العاملة بـ 54 مركزا منها 38 ثابتا ، وفضلا عن 3 ورش ثابتة، و13 مركزا متنقلاً.

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وأوضحت أنه جار رفع كفاءة 6 مركز إنشائيا وتطوير بنيتها التحتية وهي الخانكة بلتان قليوبية ، والحضرة بالإسكندرية ، وحفص بالبحيرة ، وميت غمر دقهلية، وحي الكوثر بسوهاج ، ومدينة المستقبل بالإسماعيلية ، مشيرا إلي أنه هناك 7 مراكز تحت التجهيز بالمعدات والآلات وهي حوش عيسي بالبحيرة ، وأشمون بالمنوفية، ومطروح الكيلو 7 ، ودمياط الجديدة، والأقصر الرضوانية "حى البغدادى"، والسويس "حى عتاقة" ، وأسوان "المحمودية".

وأضافت أنه يتم من خلال هذه المراكز تنفيذ برامج للتدريب السريع والتحويلي باعتباره السبيل للحد من مشكلة البطالة التي انخفضت نسبتها خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 7.5%، حيث يتم تدريب شباب الخريجين من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعات، بحيث لا يقل السن عن 18 ولا يزيد عن 45 سنة، ويستثني شرط الحصول على مؤهل فى حالة رغبة الشباب فى التدريب لتغيير أو تعديل المسار الحرفى أو المهنى، ومدة التدريب أربعة شهور متتالية ويتم التخرج بمستوى عامل ماهر.

أما برنامج التنشئة المهنية ، يقبل من سنة 13 إلي 18 سنة، ومدة التدريب أربعة شهور متتالية، يتم التخرج بمستوى محدود المهارة، ويجوز لخريج التنشئة المهنية استكمال الدورة التدريبية على نفس المهنة التى تدرب عليها خلال العام التالى للحصول على مستوى ماهر.

وأوضحت أن برنامج التدرج المهنى للطفل من 13 إلى 18 سنة أو من تجاوز سن اتمام التعليم الأساسى ولم يبلغ الثامنة عشر ، لدى أصحاب الأعمال بغرض تعلم مهنة ما خلال فترة زمنية محددة، وذلك بموجب اتفاق تدرج أطرافه "صاحب العمل وولى أمر المتدرج ، ومديرية القوى العاملة المختصة" وهنا يحظر الحاقة لتعلم المهن المحظور تشغيل الأطفال بها.