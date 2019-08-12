شكرا لقرائتكم خبر عن مدير حديقة الفسطاط: لم نسجل حالة تحرش واحدة فى أول أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت حديقة الفسطاط بمصر القديمة اقبالا متوسطا صباح اليوم ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، حيث بدأ أعداد الزوار تتزايد، وسط تأمين مكثف لقوات الشرطة وهيئة الإسعاف المصرية.

وقال المهندس خالد حسن مدير حديقة الفسطاط، أن الحديقة استقبلت أمس أول أيام العيد، ما يقرب من 5 ألاف زائر، مشيرا إلى أن هذا العدد قليل ، نظرا لإهتمام المواطنين بذبح الأضاحي فى أول أيام العيد، متوقعا زيادة الإقبال اليوم.

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وأضاف مدير حديقة الفسطاط ل الخليج 365، أن الحديقة استعدت جيدا لاستقبال الزوار، بأعمال الصيانة اللازمة المسطحات الخضراء والإنارة وقطار الطفطف، كما رفعت من مستوى النظافة، وتكثيف التواجد الأمنى بما أدى لمنع ظاهرة التحرش، مشيرا إلى أن إدارة الحديقة لم تسجل حالة تحرش واحدة حتى الأن منذ بداية أول يوم للعيد.