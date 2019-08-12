السيسى فى اليوم العالمى للشباب: شباب مصر سر قوة وحيوية أمتنا العظيمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحية تقدير واعتزاز لشباب مصر فى البوما اعلامى للشباب. Advertisements وكتب الرئيس على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":"فى اليوم العالمى للشباب .. اتوجه بتحية تقدير واعتزاز لشباب مصر المتحمس الواعد والذى يُثبت يوماً بعد يوم بأنه سر قوة وحيوية أمتنا العظيمة ، وأؤكد على أن الدولة المصرية عازمة على الإستمرار فى دعم شبابها وإعدادهم بالشكل الذى يُحقق بهم مستقبلاً أفضل لمصرنا العزيزة"

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