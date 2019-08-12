شكرا لقرائتكم خبر عن علاج 47 ألف حاج فى مشعر "منى" بكافة التخصصات والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استقبلت المستشفيات والمراكز الصحية في مشعر منى خلال أول أيام عيد الأضحى 47483 حاجاً، قام على خدمتهم كل الفرق الطبية المجهزة لخدمة ضيوف الرحمن.

وبيّنت وزارة الصحة السعودية، أن المستشفيات والمراكز تضم فرقاً طبية بمختلف التخصصات تقدّم كل الخدمات الصحية للحجاج، بأقسام الطوارئ، والعناية المركزة، وقسم الجراحة، والباطنة، والعمليات، وتكمن مهامهم في التعامل مع حالات الإنعاش القلبي عاجلاً داخل الأقسام، إلى جانب قسم فريق الإصابات المتعددة، إضافة إلى الجراحة العامة، وجراحة المخ، والأعصاب، والمسالك البولية، وقسم جراحة الجهاز الهضمي، وأمراض الصدر، وارتفاع ضغط الدم، إضافة لما يقدّم من خدمات ميدانية.