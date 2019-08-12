شكرا لقرائتكم خبر عن 2.489.406 حجاج أدوا الفريضة هذا العام بينهم مليون و855 ألفا و379 من الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت الإحصاء السعودية، أن عدد الحجاج هذا العام بلغ 2.489.406 حجاج ادوا الفريضة، بينهم 1.855.379 حاج من الخارج. Advertisements ولأول مرة تم استحداث طبيب بالريبوت في الحج، حيث تم تقديم خدمات طبية كبيرة لضيوف الرحمن في كافة المشاعر المقدسة.

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