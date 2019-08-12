شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح الأطباء للحجاج: الوقاية من أشعة الشمس والنظافة الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت البعثات الطبية نصائح لحجاج بيت الله الحرام، بالوقاية من أشعة الشمس باستخدام المظلات والكريمات الواقية تجنبًا للحروق السطحية التي قد تكون غالبًا من الدرجة الأولى في الجلد .

وحذروا من المشى في أحذية غير ملائمة أو المشي الحافي، تجنبًا للتجمعات الدموية التي تسبب للحاج صعوبة كبيرة في المشي .

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وأكد الأطباء أهمية النظافة الشخصية واستخدام المنظفات الطبية المقاومة للبكتيريا .

ونبهوا ضيوف الرحمن الذين يعانون من الأمراض المزمنة باستخدام الحذاء الخاص المريح للقدمين, وتنظيف منطقة ما بين الأصابع كل فترة تجنبًا للالتهابات الفطرية التي قد تتطور أحيانًا إلى التهاب حاد .