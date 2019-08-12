شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: حملة موسعة لإزالة التعديات والإشغالات بمنطقة أبوالوفا بجنوب الأحياء بأكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلن المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، شن حملة موسعة لإزالة التعديات والإشغالات، وردع المخالفين، بمنطقة أبوالوفا بجنوب الأحياء، وذلك تحت إشراف المهندس محمد عصام، نائب رئيس الجهاز للمرافق، والمشرف على القطاع الجنوبي، وبالتنسيق مع إدارة التنمية ورئاسة الأحياء وإدارة الأمن بالجهاز، والقوات الأمنية.

وأوضح رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أنه تم إزالة التعديات بالوحدات السكنية التي تم تحويل نشاطها من سكنى إلى تجارى، حيث تم إزالة عدد من المخابز والتحفظ على الإشغالات الخاصة بها، وكذا إزالة عدد من المقاهى، والتحفظ على الإشغالات التي استحوذت على الأرصفة الخاصة بالمشاة.

وأكد المهندس شريف الشربينى، أن جهاز المدينة سيتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وسيستمر في إزالة تلك التعديات، من خلال تنظيم حملات يومية لمنع عودة المخالفات مرة أخرى، وذلك حفاظا على المظهر الحضارى للمدينة.