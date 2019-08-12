شكرا لقرائتكم خبر عن 4 آلاف زائر لحديقة حيوان الإسكندرية في أول أيام عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت حديقة حيوان النزهة بالاسكندرية الآلاف من المرتادين من الاسكندرية والمحافظات المجاورة في أول أيام عيد الأضحى المبارك أمس، وسط اجراءات تأمينية مشددة لتوفير الجو الملائم للزوار للاستمتاع بالحيوانات والمساحات الخضراء .

وقال الدكتور علاء الدمياطى مدير عام الحديقة، إن حديقة حيوان الإسكندرية استقبلت أمس 4 آلاف زائر بحصيلة اجمالية بلغت نحو 20 ألف جنيه كحصيلة بوابات، مشيرا إلى أن البحر والاحتفلات الأسرية خاصة في أول أيام عيد الاضحى ساهمت في ضعف الاقبال على الحديقة.

وأوضح- في تصريحات لـ«المصرى اليوم» – أنه تم فتح متحف التاريخ الطبيعى للجمهور رسمياً لأول مرة بعد غلق 12 عاما، بسبب أعمال التطوير وفرش المحنطات، حيث استقبل المتحف نحو 180 زائراً في اليوم الأول بحصيلة بلغت 900 جنيه فقط.

Advertisements

وأشار إلى أنه يتم مواجهة حرارة الشمس بخراطيم مياة فضلاً عن التعامل مع الحيوانات الكبيرة «العواجيز» برفع مناعتها من خلال إعطائها جرعات فيتامينات وأملاح معدنية وتكثيف معدلات الأغذية لهم لتمكينها من التغلب على السن المتقدم مشيرة إلى أنه يتم الاستعانة بألواح ثلج للدببة حال اشتداد درجات الحرارة.

ولفت إلى أنه تم تخصيص ركن للاطفال بالحديقة لاستمتاع الزائرين وانشاء وحده المهر بعد تجديد الكاريتا وزيادة منافذ البيع تجنبا للزحام في العيد بالإضافة إلى تشغيل الإذاعة الداخلية لتنبيه التائهين وإمداد الحديقة بأقول شرطية والتي سيتم توزيعها على جميع الابواب والحديقة والاسعاف للمحافظة على الامن وسلامه الجمهور.

وفى سياق متصل، قال محمد متولى مدير عام الآثار الاسلامية والقبطية واليهودية في الإسكندرية والساحل الشمالى، إن قلعة قايتباي حققت معدل زيارات متوسط خلال أول أيام عيد الاضحى المبارك بسبب تفضيل المواطنين الاحتفالات الاسرية بين العائلات بدلاً من الذهاب إلى المواقع المفتوحة والكورنيش في أول أيام العيد خاصة الاضحى.

وأضاف «متولى» أن إيرادات القلعة نتاج تذاكر الدخول من الزوار المصريين والعرب الأجانب بالاضافة إلى معرض الأحياء البحرية المرفق بالقلعة.

وقال إن القلعة اتخذت كافة الاستعدادات الأمنية اللازمة من خلال تكيف تواجد شرطة السياحة والمراقبين بخلاف تشكيل غرفة عمليات رئيسية برئاسته لمتابعة وتسهيل دخول الزائرين والتأكد من عدم تشويه الأثر والحفاظ عليه .