شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية تحذر الحجاج من الوقوف فى الشمس مع بدء أيام التشريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع بدء أول أيام التشريق، دعت وزارة الصحة السعودية, ضيوف الرحمن إلى اتباع عدد من الإرشادات من أجل سلامة العيون خلال أداء مناسك الحج، وذلك بتجنب الوقوف مدة طويلة تحت أشعة الشمس وخاصة عند المرضى الذين يعانون من الالتهابات التحسسية أو المصاب بالرمد الربيعي.

وحثت الحجاج على ارتداء النظارات الشمسية أثناء النهار للمحافظة على العينين، مشيرة إلى أن مرض التهاب ملتحمة العين التحسسي يكثر أثناء موسم الحج، وذلك لكثرة تعرض العيون للغبار وأشعة الشمس.

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وبينت أن أعراض مرض التهاب الملتحمة عبارة عن دموع غزيرة, واحمرار, وحكة قوية, وأن أهم طرق الوقاية تتمثل في استعمال الماء البارد لغسل الوجه والعينين, والابتعاد عن أشعة الشمس باستعمال النظارة الشمسية, وعند الإصابة بالمرض يجب مراجعة المركز الصحي لوصف قطرات خاصة منها: القطرات المرطبة للعين, والقطرات المضادة للتحسس وذلك حسب شدة الحساسية.

وأوضحت الصحة أن من الأمراض التي يمكن أن يتعرض له الحاج هو التهاب الملتحمة الجرثومي نظراً لتعرض العين إلى الغبار الشديد, أو استخدام أغراض الغير.

وفيما يتعلق بمرضى السكري, أفادت " الصحة " أنه يتوجب عليهم فحص الشبكية قبل التوجه للحج مع التأكيد بأخذهم أدوية السكر, وإتباع الحمية المناسبة, والمحافظة على ضبط نسبة السكر في الدم , أما مرضى ارتفاع الضغط "جلوكوما" فيجب عليهم استخدام أدويتهم في وقتها المحدد.