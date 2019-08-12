شكرا لقرائتكم خبر عن مرور القاهرة: انتشار الخدمات والأوناش بكورنيش النيل والمراسى النيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء عمرو البيلى مدير المرور 4 أوناش أعلى كوبرى أكتوبر منها أعلى مطلع بدوى ورمسيس وونشين بكوبرى 15 مايو وقصر النيل لمنع الانتظار الخاطئ، وونشين بدور السينما فى وسط المدينة، كما تم نشر سيارات إغاثة أعلى الطرق والشوارع الرئيسية، وبمجرد رصد أى معوقات مرورية بالطرق وتنظيم حركة السيارات لتأمين احتفالات عيد الأضحى على مدار الـ3 أيام المقبلة.

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وتم تكثيف التواجد الأمنى على مناطق التجمعات الجماهيرية بناء على تعليمات مساعد الوزير لأمن القاهرة للتصدى لأى مخالفات مرورية بمحيط أماكن التجمعات، وسيتم التشديد على الخدمات المرورية لمتابعة حركة المركبات أعلى الطرق بصفة دورية وفك أى زحام مرورى .

وعززت إدارة المرور من الخدمات المرورية بمناطق الكورنيش بمحيط المراسى النيلية منها مرسى ماسبيرو الذى تم نشر عدد كبير من الضباط والأمناء والأوناش مع تكثيف الخدمات بالكورنيش من شبرا للعلوى حتى حلوان وكذلك مناطق وسط المدينة ومحور المطار، ومناطق الحدائق العامة، والعمل على منع أى اختناقات مرورية تعوق حركة المرور.