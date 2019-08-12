شكرا لقرائتكم خبر عن سيولة مرورية بشوارع وميادين العاصمة ثانى أيام الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت شوارع وميادين القاهرة والجيزة الرئيسية، سيولة مرورية، ثانى أيام عيد الأضحى المبارك. كما اتسمت الأجواء بسيولة ومرونة فى حركة المشاه، إلى جانب حركة السيارات، على طول امتداد رمسيس غمرة، فى كلا الاتجاهات.

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