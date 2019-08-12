شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الحج المصرية: 10 حالات مرضية أدوا المناسك بسيارات إسعاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس البعثة الرسمية المصرية للحج وزير الموارد المائية، أنه تم تصعيد 10 حالات مرضية بين الحجاج المصريين إلى مشعر عرفات بسيارات الإسعاف المجهزة، وتم تمكينهم من أداء المناسك، فضلا عن توفير سيارات مجهزة لمتحدي الإعاقة وذويهم لأداء المناسك.

وأشار رئيس البعثة فى تصريحات للصحفيين، إلى أن البعثة الطبية تقدم مجهودات كبيرة من أجل المحافظة على صحة الحجاج المصريين؛ موضحا أنه لم يتم اكتشاف أي حالات وبائية بين الحجاج المصريين، وأن 60 حاجا مصريا دخلوا المستشفيات السعودية هذا الموسم ؛ ولكن جميعها أمراض مختلفة.

وتابع: " كان هناك أتوبيسات إضافية للطواريء على مشعر عرفات، ساهمت في نقل 50 حاجا مصريا كانوا قد تخلفوا عن الأتوبيسات الخاصة بهم؛ وتم تفويجهم بنجاح إلى المزدلفة".

وحول أعداد الوفيات هذا العام، أوضح أن أعداد الوفيات بين الحجاج المصريين لا يمثل سوى 20 % فقط مقارنة بالسنوات الماضية؛ وذلك بفضل جهود البعثة الطبية والتوعية التى يقومون بها.

وحول وجود مشكلات في موسم الحج هذا العام، أوضح رئيس البعثة الرسمية للحج أنه لا توجد شكاوى جسيمة في موسم الحج هذا العام ؛ مشيرا الى جميع الحالات التى وقعت أشياء بسيطة لا تذكر.

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وفيما يتعلق بمشكلة حجاج الفرادى...أكد الوزير ان المشكلة تم حلها على الفور وتم تصعيدهم لجبل عرفات لأداء مناسك الحج، ولا يوجد اى أزمة لحجاج الفرادى في مشعر منى .

وشدد على أهمية عدم السماح لحجاج الفرادى بالخروج من مطار القاهرة لأداء مناسك الحج بدون التعاقد مع احدى الشركات السياحية؛ يكون لديها برنامج محدد لموسم الحج.

وحول دور الوعاظ التابعين لوزارة الأوقاف، أكد رئيس البعثة الرسمية للحج ؛ انهم ساهموا بشكل كبير في الحفاظ على سلامة الحجاج المصريين بتوعيتهم بالرخص المتاحة لهم في أداء مناسك الحج؛ مما ساهم بشكل كبير فى عدم التعرض للتدافع أو أى ضرر آخر.

وحول مدى تعاون السلطات السعودية.. أكد رئيس البعثة الرسمية للحج أن السلطات السعودية تقوم بجهود كبيرة لخدمة الحجاج ضيوف الرحمن بشكل عام؛ مشيدا بالتوعية والإرشادات والانتشار المكثف لأفراد الأمن السعوديين للتسهيل على الحجاج؛ فضلا عن الخدمات الطبية الكبيرة التى يتم تقديمها.

وأشار إلى أنه من المظاهر الإيجابية التي شاهدها هو قيام أحد أفراد الأمن السعودي بتوزيع المواد الغذائية والمياه الخاصة به على الحجاج؛ فهو يعمل على راحة الحجاج قبل راحته.

وأضاف أن جميع السعوديين يحبون مصر والشعب المصري؛ ويبدون تعاونا كبيرا مع أي حاج يعرف أنه من مصر؛ مشيدا بالعلاقات القوية والمتينة بين البلدين والشعبين.