التعليم: بدء تصحيح امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية السبت 17 أغسطس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ كنترولات الدبلومات الفنية السبت 17 أغسطس الجارى، فى تصحيح كراسات إجابات امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية، والتى انتهت 6 أغسطس الماضى، على أن تعلن نتيجة امتحانات الدور الثانى أواخر الشهر الجارى. وتقدم لامتحانات الدور الثانى لشهادة الدبلومات الفنية بنظام الثلاث والخمس سنوات 235545 طالبًا وطالبة، كما عقدت الامتحانات فى 625 لجنة بجميع القطاعات؛ منها 313 لجنة للتعليم الصناعى، و117 لجنة للتعليم الزراعى، و164 لجنة للتعليم التجارى، و31 لجنة للتعليم الفندقى.

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