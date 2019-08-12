شكرا لقرائتكم خبر عن مجازر القاهرة والجيزة تستقبل أضاحى الأهالى بالمجان فى ثانى أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت مجازر الجيزة، فى ثانى أيام عيد الأضحى، ذبائح المواطنين مجانا، وتستمر طوال أيام العيد، تحفيزا للمواطنين على عدم ذبح الأضاحى فى الشوارع والحد من التلوث، حيث فتحت المجازر أمس أبوابها أمام أضاحى الأهالى بالمجان، وشهدت إقبال كبير فى أول أيام العيد.

كما فتحت مجازر محافظة القاهرة أبو ابها مجانا امام ذبائح المواطنين مجانا، وشهدت المجازر أمس ازدحاما كبيرا من الأضاحى، حيث اصطحب الأهالى أطفالهم ليشهدوا الذبح.

وحذرت محافظة القاهرة المواطنين من الذبح فى الشوارع، مؤكده على فرض غرامات مالية وتحرير محاضر بيئة للمخالفين، فى الوقت الذى دفعت فيه بسيارات تابعة لهيئة النظافة والتجميل لتنظيف مخلفات الذبح من الشوارع.

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كما فرضت محافظة الجيزة أيضا غرامات على من يذبح فى الشوارع وكذلك الجزارين عند ترك مخلفات الذبح أمام المحال.