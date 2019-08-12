شكرا لقرائتكم خبر عن حديقة البانوراما بالجيزة تستقبل زوارها مجانا وإقبال على حديقة الحيوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت حديقة البانوراما بطريق الفيوم بمحافظة الجيزة، اليوم أبوابها مجانا أمام المواطنين احتفالا بعيد الأضحى المبارك، ويستمر ذلك طوال ايام العيد.

وانتهت هيئة نظافة الجيزة من توزيع 150 ألف كيس لجمع القمامة، على الحدائق بنطاق المحافظة لتوزيعها على الزوار خلال دخولهم الحدائق للحفاظ عليها وعلى نظافة المسطحات الخضراء.

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وشهدت حدائق الجيزة اقبالا كبيرا أمس أول ايام العيد، حيث استقبلت حديقة حيوان الجيزة 40 ألف زائر تقريبا، حسب ما أكده الدكتور محمد رجائى مدير عام حدائق الحيوان.