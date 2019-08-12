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الهاتف المجانى بالأراضى المقدسة يجيب على استفسارات الحجاج بـ 10 لغات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

استقبلت غرف الإفتاء العلمية لإجابة السائل عبر الهاتف المجانى التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مئات الآلاف من اتصالات الحجاج .

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وأوضح أمين عام اللجنة العلمية للإجابة عن السائل سلمان بن جابر المالكي، أن غرف الإفتاء يجتمع فيها عددا من كبار العلماء والمختصين فى الإفتاء والدعاة وأعضاء الجامعات، لإجابة السائل عن أحكام الحج والعمرة، وغيرها من الأحكام الشرعية .

وأفاد المالكى، أن الهاتف المجانى يستقبل المكالمات على مدار الساعة، إضافة إلى 10 مترجمين بجميع اللغات .

 

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