تعرف على تفاصيل طقس ثاني أيام عيد الأضحى (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل، اليوم الاثنين، على السواحل الشمالية، وحار رطب على الوجه البحري والقاهرة، وشديد الحرارة جنوبًا نهارًا، لطيف ليلًا.
وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح بين متر ونصف ومترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر، فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الاثنين، على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 25 38
شبين الكوم 26 37
طنطا 24 37
دمنهور 25 34
الإسكندرية 21 32
بلطيم 22 32
مطروح 20 32
السلوم 23 33
سيوة 22 39
بورسعيد 25 32
دمياط 25 32
الزقازيق 24 38
الاسماعيلية 22 37
السويس 23 38
العريش 25 34
رفح 24 33
رأس سدر 26 39
نخل 17 38
نويبع 22 37
طابا 28 36
كاترين 17 31
الطور 25 38
شرم الشيخ 27 37
الغردقة 28 39
مرسى علم 28 37
الفيوم 26 38
بني سويف 26 38
المنيا 25 39
أسيوط 26 40
سوهاج 25 40
قنا 25 41
الأقصر 26 42
أسوان 27 42
أبوسمبل 25 40
الوادي الجديد 24 41
شلاتين 27 37
ابو رماد 27 36
حلايب 26 35
رأس حدربة 27 35
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