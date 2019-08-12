تعرف على تفاصيل طقس ثاني أيام عيد الأضحى (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل، اليوم الاثنين، على السواحل الشمالية، وحار رطب على الوجه البحري والقاهرة، وشديد الحرارة جنوبًا نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح بين متر ونصف ومترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر، فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الاثنين، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 38

شبين الكوم 26 37

طنطا 24 37

دمنهور 25 34

الإسكندرية 21 32

بلطيم 22 32

مطروح 20 32

السلوم 23 33

سيوة 22 39

بورسعيد 25 32

دمياط 25 32

الزقازيق 24 38

الاسماعيلية 22 37

السويس 23 38

العريش 25 34

رفح 24 33

رأس سدر 26 39

Advertisements

نخل 17 38

نويبع 22 37

طابا 28 36

كاترين 17 31

الطور 25 38

شرم الشيخ 27 37

الغردقة 28 39

مرسى علم 28 37

الفيوم 26 38

بني سويف 26 38

المنيا 25 39

أسيوط 26 40

سوهاج 25 40

قنا 25 41

الأقصر 26 42

أسوان 27 42

أبوسمبل 25 40

الوادي الجديد 24 41

شلاتين 27 37

ابو رماد 27 36

حلايب 26 35

رأس حدربة 27 35