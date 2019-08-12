مصر | بـ"4000 قرص مخدر حول وسطها".. سقوط "أجنبية" في مطار القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"4000 قرص مخدر حول وسطها".. سقوط "أجنبية" في مطار القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال الأجهزة الأمنية، في إحباط محاولة تهريب 4000 قرص مخدر لعقار "الإكستاسي" عبر ميناء القاهرة الجوي بقيمة تقارب 2,5 مليون جنيه.

ونجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة والسلطات الجمركية، عقب تحريات مُسبقة واتخاذ الإجراءات القانونية، من ضبط "راكبة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية" حال وصولها للبلاد عبر ميناء القاهرة الجوى، حيث أسفر تفتيشها وفقاً للأُطر القانونية عن ضبط "عدد 4000 قرص إكستاسي" مخبأة داخل 4 لفافات حول جسدها وزنت 2 كيلو جرام - مبلغ مالي- هاتف محمول.

وبمواجهتها بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقرت بجلبها للمخدر المضبوط لداخل البلاد لتسليمه لأحد العملاء، هذا وقد قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي (2,400,000 جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ تكثيف الجهود لتحديد القائمين على عملية جلب وتهريب الشحنة داخل البلاد.