مصر | "الرائحة الكريهة" تقود الأهالي للعثور على جثة الجار المتعفة في عابدين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الرائحة الكريهة" تقود الأهالي للعثور على جثة الجار المتعفة في عابدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت نيابة عابدين، أمرا باستعجال تحريات الأجهزة الأمنية حول واقعة العثور على جثة مسن في حالة تعفن داخل داخل شقته في عابدين، وتُجري مباحث القاهرة تحريات مكثفة، لكشف ملابسات الحادث، وضبط الجناة، وطلبت النيابة انتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

وكان قسم شرطة عابدين تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة بالطابق الرابع بعقار رقم 28 شارع القبودان بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم كسر باب الشقة.

وبالفحص تبين العثور على "محمد. ا" 68 عاما، على المعاش ملقاة في غرفة الصالة متحللة، وتوجد به إصابات ظاهرية عبارة عن جرح في منطقة الرأس، تم نقل الجثة إلى المشرحة.

Advertisements

وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لفحصها والوقوف على ملابسات الواقعة، كما استمع فريق آخر لشهود العيان والجيران.

وبسؤال شقيقة المجني عليه، "سهير.أ" 62 عامًا، قالت إنها تقيم في شقة منفصلة بنفس العقار، ولم تترد على شقيقها منذ فترة، بسبب خلافات سابقة بينهما، وأنه يقيم بمفرده داخل الشقة وأنه لم يتزوج أبدا.

وأضافت، أن شقيقها كان يعانى من مرض في الفترة الأخيرة، مرجحة أن المجني عليه اختل توازنه فسقط على الأرض مما أسفر عن إصابة في الرأس ففارق الحياة، موضحة أنه يوم الواقعة طرق عليها الجيران باب شقتها، وأخبروها بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة شقيقها، فأبلغت الشرطة وتم كسر الباب وعند الدخول عثرنا على جثته ملقاة على الأرض متحللة.