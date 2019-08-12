مصر | بـ"بنطلون جينز".. "نص جثة" لفتاة بترعة المريوطية تثير ذعر المواطنين بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"بنطلون جينز".. "نص جثة" لفتاة بترعة المريوطية تثير ذعر المواطنين بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عثر الأهالي بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة، من العثور على نصف جثة لسيدة مجهولة الهوية داخل جوال بترعة المريوطية .

وكان اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة الهرم يفيد بالعثور على نصف جثة لسيدة مجهولة الهوية داخل جوال بترعة المريوطية بدائرة القسم.

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وبالانتقال إلى المكان وبالفحص تبين أن الجوال بداخله النصف السفلي لسيدة مجهولة الهوية ترتدي بنطلون جينز، تم نقلها إلى المستشفى ووضعت تحت تصرف النيابة العامة.

وأمر اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث وتحري لكشف ملابسات الواقعة الجريمة وتحديد هوية المجني عليها والجاني والدافع وراء ارتكاب الجريمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.