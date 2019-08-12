شكرا لقرائتكم خبر عن "خليك فى السليم".. تعرف على 3 جرائم تفسد فرحة المصريين فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل المواطنون بعيد الأضحى المبارك، وخلال فترة الأعياد تنتشر بعض العادات غير الأخلاقية، والتى يعاقب عليها القانون، باعتبارها جرائم تستوجب العقاب.

ويرصد ”الخليج 365” أبرز الجرائم المتعلقة بالأعياد وعقوباتها القانونية.

التحرش أحد أبرز الجرائم التى تنتشر خلال فترة الأعياد، ويعاقب القانون الحالى عليها بنص المادتين 306 (أ)، و306 (ب) من قانون العقوبات، ووفقاً لتلك المواد فإن المتحرشين يواجهون عقوبة الحبس ما بين 6 أشهر إلى 5 سنوات بالإضافة إلى غرامة قد تصل إلى 50 ألف جنيه، وقد تصل إلى المؤبد فى حالة تكيف الجريمة كشروع فى اغتصاب.

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المخدرات

تعاطى المواد المخدرة أحد أبرز العادات السلبية التى يلجأ إليها الشباب خلال فترة الأعياد، وأقرت المادة (39) من قانون العقوبات، العقوبات المقرر توقيعها على متعاطي المخدرات:"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، كل من ضُبط فى مكان أعد أو هيئ لتعاطى الجواهر المخدرة، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك، وتزداد العقوبة بمقدار مثليها، سنتين، إذا كان الجوهر المخدر، الذى قدم، الكوكايين أو الهيروين.

المراكب النيلية

يلجأ العديد من المواطنين لاستقلال المراكب النيلية، التى فى الغالب تكون غير مرخصة، وأدت إلى كوارث فى الوقت الماضى، كغرق مركب الوراق التى أودت بحياة ما يقرب من 30 مواطنا، المادة (238) من قانون العقوبات_المقررة لتلك التهمة_ نصت على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر لمن تسبب فى قتل شخص خطأ نتيجة إهماله، وترتفع مدة العقوبة من سنة إلى 5 سنوات فى حالة خطأ الجاني خطأ جسيمًا أو كان متعاطيًا مواد مخدرة، وإذا تسبب الحادث فى وفاة أكثر من 3 أشخاص ترتفع العقوبة من سنة إلى 7 سنوات، وقد تصل إلى 10 سنوات فى حالة وجود ظرف مشدد للعقوبة.