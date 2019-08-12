شكرا لقرائتكم خبر عن حدائق ومنتزهات المحافظات تستقبل المواطنين ثانى أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت عدد من حدائق ومنتزهات المحافظات، توافد المواطنين فى الساعات الأولى من صباح اليوم، إذ حرص عدد منهم على اصطحاب الأطفال للاستمتاع بإجازة ثانى أيام عيد الأضحى المبارك.
تجدر الإشارة إلى أن أول أيام العيد، قد شهد اقبالا ملحوظًا من المواطنين على الحدائق والمنتزهات، وفى محافظتى القاهرة والجيزة، إذ استقبلت حديقة الحيوان الجيزة 40 ألف زائر فى أول أيام العيد.
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