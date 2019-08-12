شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس اليوم حار رطب نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل اليوم الاثنين، على السواحل الشمالية، يكون حارًا رطبًا على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة جنوبًا نهارًا لطيف ليلاً.



وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 38

شبين الكوم 26 37

طنطا 24 37

دمنهور 25 34

الإسكندرية 21 32

بلطيم 22 32

مطروح 20 32

السلوم 23 33

سيوة 22 39

بورسعيد 25 32

دمياط 25 32

الزقازيق 24 38

الإسماعيلية 22 37

السويس 23 38

العريش 25 34

رفح 24 33

رأس سدر 26 39

نخل 17 38

نويبع 26 37

طابا 28 36

كاترين 17 31

الطور 25 38

شرم الشيخ 27 37

الغردقة 28 39

مرسى علم 28 37

الفيوم 26 38

بنى سويف 26 38

المنيا 25 39

أسيوط 26 40

سوهاج 25 40

قنا 25 41

الأقصر 26 42

أسوان 27 42

أبوسمبل 25 40

الوادى الجديد 24 41

شلاتين 27 37

أبو رماد 27 36

حلايب 26 35

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رأس حدربة 27 35

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:-

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 28 38

المدينة 26 40

الرياض 27 42

المنامة 33 40

أبوظبى 33 40

الدوحة 32 43

الكويت 32 47

دمشق 20 39

بيروت 27 31

عمان 20 33

القدس 20 30

غزة 22 32

بغداد 30 47

مسقط 29 32

صنعاء 14 23

الخرطوم 24 30

طرابلس 23 31

تونس 25 36

الجزائر 23 29

الرباط 16 25

نواكشوط 24 28

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 15 33

اسطنبول 23 30

إسلام آباد 26 34

نيودلهى 28 34

جاكرتا 23 33

بكين 24 31

كوالالمبور 25 34

طوكيو 27 34

أثينا 23 32

روما 20 36

باريس 11 22

مدريد 16 29

برلين 15 25

لندن 12 19

مونتريال 17 26

موسكو 14 22

نيويورك 17 26

واشنطن 24 33