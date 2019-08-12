شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الإثنين.. الأخبار المتوقعة 12 أغسطس 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

القاهرة.. تواصل أجهزة الدولة حالة الاستنفار لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى.

القاهرة.. تواصل شركة مصر للطيران رفع درجة الاستعدادات القصوى بالمطارات المصرية، خاصة السياحية التي ستشهد كثافة في تشغيل الرحلات الجوية، تزامنا مع إجازة عيد الأضحى.

سول.. تبدأ كوريا الجنوبية والفلبين جولة ثالثة من مفاوضات التجارة الحرة بينهما بهدف إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين قبل شهر نوفمبر المقبل.