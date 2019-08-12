شكرا لقرائتكم خبر عن 22 أغسطس.. آخر موعد لتلقى نقابة التمريض طلبات التقدم لوظائف بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتهى النقابة العامة للتمريض، برئاسة كوثر محمود، النقيب العام، من تلقى طلبات التقدم لشغل وظائف بالمؤسسات الصحية المختلفة بالمملكة العربية السعودية، يوم الخميس 22 أغسطس الجارى، وذلك تنفيذا للبروتوكول الذى تم إبرامه بين النقابة وسوق العمل السعودى، لبدء تشغيل أعضاء هيئة التمريض .

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وأكدت النقابة، أن ذلك يأتى انطلاقا من حرص النقابة العامة على التواجد المصرى لمهنة التمريض، كسفراء لمصر فى جميع الدول العربية، مشيرة إلى أن يتم تقديم الطلبات بمقر النقابة العامة للتمريض، يوميا من الساعة 8 صباحا إلى 6 مساءا، براتب أساسى 4110 ريالات سعودية، وزيادة 295 ريال لكل سنة خبرة، بالإضافة إلى توفير سكن ومواصلات خلال سنة التعاقد.

واشترطت النقابة، للتقدم لتلك الوظائف، الحصول على البكالوريوس فى علوم التمريض، كحد أدنى، وموثق من الخارجية، وأن تكون المُمرضة مُقيدة بنقابة التمريض، كارنية نقابة التمريض سارى حتى تاريخه، أن تكون حاصلة على ترخيص مزاولة المهنة، أن يكون لدى المتقدم خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات، وألا يزيد عمرها عن 35 سنة، وأن تجيد اللغة الإنجليزية والحاسب الآلى، ولائقة صحيا، وحسنة المظهر، والسير والسلوك، بشهادة معتمدة من النقابة، واجتياز اختبار تحريرى، ومقابلة مع عضو لجنة التعاقد، بنسبة لا تقل عن 70%.