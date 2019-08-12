شكرا لقرائتكم خبر عن 14 حركة إرهابية خرجت من عباءة الإخوان.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختلفت مسميات الحركات والتنظيمات المسلحة التى خرجت من عباءة جماعة الإخوان، وانتهجت تلك الحركات منهج الإرهاب والعنف، ويستعرض ”الخليج 365” أبرز تلك الحركات الإرهابية وهى: - كتائب الفرقان - كتائب أنصار الشريعة فى أرض الكنانة - أجناد مصر - مجموعة الظواهرى - حركة مجهولون - حركة العقاب الثورى Advertisements - حركة ولع - حركة حسم - حركة لواء الثورة - حركة المقاومة الشعبية - داهف - حركة إعدام - لجان العمليات النوعية - كتائب حلوان

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