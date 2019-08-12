شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "اتفسح ببلاش".. تعرف على شواطئ وأماكن التنزه المجانية بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد محافظة الإسكندرية العاصمة الثانية لمصر، ومقصد الكثيرين لقضاء أجازة مصيفية، خاصة أن بها كافة المقومات السياحية، ومنها السياحة الشاطئية والحدائق والمناطق الأثرية، وهناك بعض الشواطئ والحدائق والمتنزهات المجانية التى يمكن قضاء بها يوم سعيد ملىء بالبهجة.

9 شواطئ مجانية.. تعرف على أسمائها

قامت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بزيادة عدد الشواطئ المجانية إلى 9 شواطئ هذا العام، لمراعاة كافة الطبقات الاجتماعية وهى؛ شاطئ المندرة بالمنتزه ثان وشواطئ السرايا بالمنتزه أول وشاطئ جليم بشرق وشاطئ الأنفوشى العام بالجمرك وشواطئ شهر العسل والهانوفيل بالعجمى، وشاطئ المكس بغرب وشاطئ أبو قير العام.

ساحة قلعة قايتباى وساحة مسجد المرسى أبو العباس بمنطقة بحرى

تعد قلعة قايتباى من أهم المناطق الأثرية بالإسكندرية، وتتميز بقضاء يوم سعيد متكامل، حيث يمكنك التنزه فى ساحة القلعة وركوب الخيل والدراجات، أو ركوب مركب أو قارب صغير فى البحر المقابل لها، بالإضافة إلى التنزه على ممشى القلعة وتناول المشروبات والأكلات الشعبية مثل العرقسوس والذرة المشوى.

أما الساحة المقابلة لمسجد المرسى أبو العباس فهى ساحة تتسع للزائرين، وبها بعض الحدائق العامة وتنتشر بها المراجيح والألعاب الخاصة بالأطفال.

تطوير الحدائق العامة بالإسكندرية

هناك الحدائق العامة، وهى الحدائق التى عملت محافظة الإسكندرية على تطويرها مؤخرًا، وأهمها حديقة سعد زغلول بمحطة الرمل والتى جرى تطويرها مؤخرًا استعدادًا لاستقبال الزائرين فى الصيف، وحديقة نوبار باشا وحديقة بيرم التونسى وحديقة القائد إبراهيم، وكذلك حديقة الاستاد وحديقة سيدى بشر.

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منطقة بير مسعود

هى منطقة شهيرة بالإسكندرية طورتها المحافظة فى عام 2016، وهى مجانية تمامًا وتحتوى على بير مسعود الشهير، والذى يلجأ إليه الزائرون لإلقاء العملات المعدنية لتحقيق الأمنيات، وجرى تطوير المنطقة المحيطة وتزويدها بمقاعد للتنزه والاستمتاع بها.



الحدائق المجانية



الحدائق المجانية



الشواطئ المجانية



حديقة الاستاد



قلعة قايتباى