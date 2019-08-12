حدث ليلًا| تحذير من كارثة بيئية في العيد.. ووثائق جديدة عن حرب أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

شهدت ليلة أمس الأحد والساعات الأولى من اليوم الاثنين، عددًا من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نرصد بعضها في التقرير التالي:

- متحدث الرئاسة ينشر فيديو زيارة الرئيس للعلمين الجديدة

نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، فيديو لأداء الرئيس عبدالفتاح السيسي، صلاة عيد الأضحى بالعلمين الجديدة.

- وصلت 50 جنيهًا.. "شعبة المدابغ" تحذر من كارثة بيئية في عيد الأضحى

سجلت أسعار جلود الأضاحي تراجعًا كبيرًا العام الحالي، وسجل سعر جلود الأبقار 30 جنيهًا، والجاموسي 50 جنيهًا، وسجلت أسعار جلود الخراف 10 جنيهات، والجملي 5 جنيهات.

- بالأسماء.. إصابة 9 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة على طريق الضبعة

أصيب 9 أشخاص من أسرة واحدة بإصابات متنوعة، في انقلاب سيارة قبل محطة تحصيل الرسوم بـ30 كيلة على طريق محور الضبعة، ونقل المصابين إلى المستشفى.

- "واي فاي وشاشات عرض".. السكة الحديد تكشف تفاصيل "لاونج" الجيزة

قال المهندس إبراهيم جاهين، مدير عام الشركة الوطنية لقطارات النوم "ايرنيست"، إن الشركة تدرس إنشاء "لاونج" سياحي بمحطة الجيزة، بعد الشكل المبهر الذي ظهر عليه "لاونج رمسيس" بمحطة مصر.

- وفاة شقيقة مكرم محمد أحمد بعد صراع مع المرض

توفيت السيدة فوزية محمد أحمد، شقيقة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بعد صراع مع المرض.

Advertisements

- بالأسماء.. إصابة 10 في انفجار أسطوانة غاز بكفرالشيخ

أصيب 10 أشخاص، بحروق مختلفة في أنحاء متفرقة بالجسم، إثر انفجار أسطوانة غاز في شقة سكنية بعزبة فودة التابعة لقرية الهمة بمركز بيلا في كفرالشيخ.

- فرنسا وإيطاليا والإمارات وبريطانيا وأمريكا ترحب بالهدنة في ليبيا

رحبت دول فرنسا وإيطاليا والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة، بالإعلان عن الهدنة في ليبيا خلال فترة عيد الأضحى في استجابة لدعوة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، وبدعم من مجلس الأمن الدولي.

- وثائق جديدة تكشف "كابوس" أمريكا في حرب أكتوبر.. وخدعة تل أبيب لواشنطن

في 11 أكتوبر 1973، أي في اليوم السادس من الحرب التي تلقبها دولة الاحتلال الإسرائيلي بـ"يوم الغفران"، أبلغ هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكي آنذاك، رئيس الولايات المتحدة ريتشارد نيكسون، أن "إسرائيل تقدمت بالفعل لمسافة 20 كيلومترًا داخل سوريا خلال هجومها على الجبهة الشمالية".

- موسكو: تدمير 6 طائرات بدون طيار أطلقها مسلحون تجاه قاعدة حميميم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية في قاعدة حميميم الروسية شمال غربي سوريا، رصدت ودمرت 6 طائرات بدون طيار أطلقتها الجماعات المسلحة تجاه القاعدة.

- التحالف: اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه المملكة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثية الإرهابية من محافظة صنعاء باتجاه المملكة.

- المضادات الجوية في حميميم بسوريا تتصدى لأجسام في سماء القاعدة

تصدت المضادات الجوية في قاعدة حميميم الروسية لأجسام في سماء القاعدة.