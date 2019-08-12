شكرا لقرائتكم خبر عن الطاقة المتجددة: 19 مليون يورو استثمارات الهيئة فى مجالات الطاقة الشمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن استثمارات الهيئة فى مجالات الطاقة الشمسية بلغت حوالى 19 مليون يورو؛ تشمل تنفيذ مشروع محطة لتوليد الكهرباء باستخدام نظم الخلايا الشمسية قدرة 26 م.و. بمدينة كوم أمبو، بالإضافة إلى أكثر من 150 مليون يورو لمشروعات جارى الإعداد لتنفيذها.

وأضاف الخياط، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن إجمالى الاستثمارات بمحطة بنبان للطاقة الشمسية حوالى مليارى دولار يتم تمويلها من خلال جهات تمويل دولية، معظمها من مؤسسة التمويل الدولية (بتمويل قدره 653 مليون دولار) والبنك الأوروبى للإعمار والتنمية " 500 مليون دولار"، حيث تقود مؤسسة التمويل الدولية تحالفًا مكونًا من 9 بنوك عالمية؛ وهى البنوك التى تستثمر للمرة الأولى فى قطاع الطاقة المتجددة بمصر.

وأوضح رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن محطة بنبان تضم 32 محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة تصل إلى 1465 ميجاوات، دخلت منها حتى الآن 25 محطة للخدمة بإجمالى 1200 ميجاوات، ومستهدف دخول باقى المحطات الأخرى للتشغيل الفعلى فى سبتمبر من العام الحالى.