شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: غلق باب التحويلات بين المدارس وبعضها نهاية أغسطس الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، غلق باب التحويلات بين المدارس وبعضها وعدم قبول طلبات التحويل بنهاية أغسطس الجارى وفقا للقرارات الوزارية المنظمة، بعد هذا التاريخ لا يتم قبول طلبات تحويل إلا الحالات الاستثنائية نظرا لدخول العام الدراسى.

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وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن التحويلات انطلقت منذ يوليو الماضى وحتى أواخر أغسطس وهى مدة زمنية كافية للتحويل بين المدارس وبعضها، مشددة على أن التحويل من مدارس خاصة لغات إلى تجريبية رسمية لا بد من دخول الطلبات لجنة لفحص أوراق الطالب والتأكد من توافر شروط وضوابط التحويل خاصة ما يتعلق منها بعامل السن.

وأوضحت المصادر أن التحويل من الازهر إلى العام مستمر حتى انتهاء المدة المحددة ولكن وفقا للشروط المحددة على رأسها مناظرة السن.