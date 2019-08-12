شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية فلكية: "البرشاويات" من أفضل زخات الشهب وتمطر السماء بـ60 شهابا بالساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصل شهب البرشاويات ذروة تساقطها هذا السنة بسماء مصر والمنطقة العربية من منتصف ليل الاثنين 11 ذى الحجة (12 أغسطس 2019) ثانى أيام عيد الأضحى وخلال الساعات قبل شروق شمس الثلاثاء.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن شهب البرشاويات تعتبر واحدة من أفضل زخات الشهب السنوية ففى المتوسط تنتج ما قد يصل إلى 60 شهاب بالساعة وهى مشهورة بإنتاج عدد من الشهب البراقة ولكن من غير المعروف العدد الفعلى الذى سيتم رصده هذه السنه فالشهب مشهورة بعدم إمكانية التنبؤ بها.

وتابع التقرير: بشكل عام فإن معظم زخات الشهب السنوية تصل أعلى معدلاتها عندما تعبر الأرض خلال البقايا النيزكية من المذنبات والكويكبات، ومع قيام تلك القطع الصغيرة بحجم الحصى بالاصطدام بأعلى الغلاف الجوى حول الأرض بسرعة عالية فهى تحترق على إرتفاع حوالى 70 إلى 100 كيلومتر وتظهر فى صورة شهب ومن ضمنها شهب البرشاويات، وفى حال عبرت الأرض خلال تجمع نيزكى كثيف فسوف يرصد عدد مرتفع من الشهب (انهمار شهبي) ولكن من غير المعروف أن كان سيحدث هذا العام.

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وأوضح التقرير: الضوء المرئى الناتج عن الشهب يأخذ ألوانًا مختلفة اعتمادًا على التركيب الكيميائى للنيزك وسرعة حركته عبر الغلاف الجوى، فاللون البرتقالى الأصفر يشير إلى (الصوديوم)، والأصفر (الحديد) والأزرق والأخضر (المغنيسيوم) والبنفسجى (الكالسيوم) والأحمر (النيتروجين والأكسجين الجوي).

وتنشط البرشاويات خلال الفترة من 17 إلى 24 اغسطس، وفى هذه السنه 2019 القمر سيكون فى طور الاحدب المتزايد قبل أيام من وقوعه فى طور البدر المكتمل ما يعنى بانه سوف يتسبب فى طمس معظم الشهب الخافتة هذه السنه، ولكن فى المجمل البرشاويات شهب ساطعة جدا وعددها كبير لذلك فإن العرض يحتمل أن يبقى جيدا.

ولأفضل مشاهدة يجب أن يكون الرصد من بعد منتصف الليل بمراقبة الأفق الشرقى من موقع مظلم تماماً بعيداً عن اضواء المدن وليس من البيت، حيث ستكون نقطة انطلاق الشهب ظاهرياً امام مجموعه نجوم برشاوش وهو سبب تسميتها بالبرشاويات، ولكن يمكن أن تظهر الشهب من أى مكان فى قبة السماء.