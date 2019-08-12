شكرا لقرائتكم خبر عن الدمغة والموازين تكثف الرقابة على محلات الذهب خلال أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء مهندس عبد الله منتصر، مدير مصلحة الدمغة والموزاين التابعة لوزارة التموين، تشكيل مجموعات عمل من المصلحة وفروعها بالمحافظات لتكثيف الحملات الرقابية على محلات الذهب والفضة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث إن هذه الأيام تزداد فيها معدلات إقبال المواطنين على شراء منتجات المعادن الثمينة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تقوم فيه مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بالعمل على تنفيذ مشروع دمغ المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة بالليزر، وتخصيص باركود لكل قطعة من المشغولات الذهبية، وأن هذا المشروع سيعمل أيضًا على انتعاش حركة سوق المشغولات الذهبية، وسيمكن المواطن من معرفة عما إذا كان المنتج جيدًا ومطابقًا للمواصفات القياسية أم لا، كما سيعمل أيضًا على زيادة حجم كميات الذهب التى يتم دمغها بالمصلحة يوميًا، نظرًا لأن دمغ المشغولات بالليزر يصعب تقليده، بالتالى سيلزم كافة المنتجين بدمغ المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة بالمصلحة.