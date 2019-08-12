حتى لا تتعرض للعقوبة.. تعرف على خطوات الحصول على رخصة تشغيل "أسانسير"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يلجأ سكان إحدى العمارات الشاهقة الارتفاع للاتفاق فيما بينهم على تركيب مصعد كهربائى "أسانسير"، أو يلجأ مالك العقار لتركيب المصعد لجذب المستأجرين للعقار، ولكن قبل اتخاذ هذه الخطوة هناك شروطًا يجب توافرها لتركيب المصعد، والتأكد من هذه الشروط يكون من خلال لجنة مختصة بذلك تجرى معاينة بعد تقدم صاحب العقار بطلب الحصول على رخصة تشغيل المصعد الكهربائى وإلا عرض نفسه للمساءلة القانونية. ”الخليج 365” يقدم فى السطور التالية الإجراءات والاشتراطات المطلوبة للحصول على رخصة تشغيل مصعد كهربائى كما يلى: ”الخليج 365” يقدم فى السطور التالية الإجراءات والاشتراطات المطلوبة للحصول على رخصة تشغيل مصعد كهربائى كما يلى: أولاً الإجراءات الأولية: أولاً الإجراءات الأولية: 1- ملء النموذج الخاص بالخدمة. 2- تقديم الأوراق المطلوبة. 3- سداد رسم معاينة 4- بعد إجراء المعاينة بواسطة الإدارة المختصة تعتمد التأشيرة "برفض الطلب إن وجدت مخالفة أو بالقبول وتحديد الرسوم". 5- سداد الرسوم وتلقى رخصة تشغيل مصعد Advertisements ثانيًا المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة: ثانيًا المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة: 1- مالك العقار أو وكيل أعمال "بتوكيل رسمي موثق" أورئيس اتحاد الشاغلين. 2- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة. ثالثًا المستندات المطلوبة: ثالثًا المستندات المطلوبة: 1- صورة بطاقة الرقم القومى للمالك ومقدم الطلب. 2- صورة عقد صيانة مع إحدى الشركات المرخص لها بمزاولة المهنة توكيل رسمى من مقدم الطلب فى حالة توكيل آخرين بإنهاء الإجراءات. 3- وثيقة تأمين على المصعد وعدد ركابه. 4- شهادة صلاحية تشغيل مصعد معتمدة من شركة المصاعد طبقًا للكود المصرى.

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