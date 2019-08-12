شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اختبارى "المقاس والقوام" للالتحاق بكلية الشرطة هذا العام.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع الطلاب الراغبون للالتحاق بكلية الشرطة هذا العام لاختبارى "المقاس والقوام"، حيث يجرى قياس طول القامة للتأكد من استيفاء المقاييس المطلوبة، وفى حالة عدم استيفاء المقاييس المطلوبة لا يكون للطالب حق الإعادة.



وبالنسبة لاختبار القوام، يجرى من خلاله التأكد من تناسب الطول مع الوزن "الطول ـــــ 90" ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة فقط.



وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وافق على قبول دفعة جديدة من الطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلية الشرطة لهذا العام من الحاصلين على مجموع 65%.



وأعلن مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اللواء أحمد إبراهيم، عن موعد تقديم طلبات الالتحاق لأكاديمية الشرطة، وذلك اعتبارًا من الأربعاء 24 يوليو حتى الخميس 15 أغسطس.