شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مدير محميات البحر الأحمر: إقبال السياح على بيت الدولفين بعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور تامر كمال، مدير محميات البحر الأحمر، أن عددا كبيرا من السياح من مختلف الجنسيات، زاروا شعاب العرق والفانوس فى أول أيام عيد الأضحى المبارك، لمشاهدة الدلافين وأسرابها، فى أول يوم لتطبيق قرار فرض رسوم زيارة 10 دولارات لكل أجنبى، و50 جنيها للمصرى.



بيت الدولفين فى البحر الأحمر

أضاف مدير محميات البحر الأحمر، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه جرى فرض الرسوم عند زيارة شعاب العرق والفانوس، وذلك منذ السبت الماضى، لحماية بيت الدولفين، حيث شمل القرار تحديد 300 فرد لزيارة المكان يومياً فقط.



بيت الدولفين فى البحر الأحمر

وأوضح الدكتور تامر كمال، مدير محميات البحر الأحمر، أن إدارة المحميات أخطرت مراكز الغوص بقرار وزارة البيئة بفرض رسوم على زيارة شعاب العرق والفانوس، ولم يجرى منع أحد من الزيارة، وستطبق الرسوم على باقى محميات البحر الأحمر بعد 3 أشهر طبقًا لقرار الوزارة.



بيت الدولفين فى البحر الأحمر

يذكر أن وزارة البيئة أصدرت قرارًا بفرض رسوم على زيارة شعاب العرق والفانوس التابعة لمحميات الجزر الشمالية بالغردقة، وفرض رسوم على زيارة جميع المحميات بالمحافظة، ويُطبق رسوم العرق والفانوس منذ السبت 10 أغسطس، وباقى المحميات بعد 3 أشهر، وتعفى الوحدات البحرية المصنفة تحت مسمى يخوت الغوص والسنوركلنج العاملة بحرفة الركوب بأجر والتى يبلغ طولها أقل من 17 مترًا من الرسوم.

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بيت الدولفين فى البحر الأحمر



بيت الدولفين فى البحر الأحمر



بيت الدولفين فى البحر الأحمر



بيت الدولفين فى البحر الأحمر



بيت الدولفين فى البحر الأحمر