شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل العيادات الخارجية بمستشفى الواحات البحرية و4 مراكز بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بالجيزة، أنه مؤخرا تم التشغيل التجريبى للعيادات الخارجية تخصصى النساء والأطفال فى أربعة مراكز متميزة "الأخصاص، الكوم الأحمر، أبو صير، بهرمس".

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وأضافت وكيل صحة الجيزة، أنه تم افتتاح مبنى العيادت الخارجية بمستشفى الواحات البحرية البالغ بتكلفه 500 ألف جنيه ويضم أقسام للباطنة والجراحة والعظام والعلاج الطبيعى والأطفال والعلاج عن بعد والصيدلية والأنف والاذن والنساء والولادة وقد تم تجهيز العيادات الخارجية بمستشفى الواحات البحرية بكافه الإمكانيات ودعمها بالأطباء لاستقبال المواطنين.

وتابعت سرور: تم افتتاح مدرسة التمريض بمستشفى الواحات البحرية والتى أقيمت بالجهود الذاتية بعد إصدار قرار بقبول دفعة جديدة كل عام بدلا من دفعة كل ثلاث سنوات.