لجان التسكين بالأسمرات وأهالينا وروضة السيدة تستأنف عملها الأسبوع المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف لجان التسكين بمشروعات الأسمرات وأهالينا وروضة السيدة زينب، أعمالها الأسبوع القادم بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، ويتم توفير وحدات سكنية للأهالى مجهزة بالكامل.
وتعمل لجنة مشروع أهالينا 1 على تسكين أهالى منطقة ترعة الطوارئ بالمشروع، حيث يتم نقل السكان بالتزامن مع إنشاء محور ترعة الطوارئ، وأغلب المبانى عبارة عن عشش مقامة على أراضى دولة.
أما لجنة الأسمرات فهى تعمل الفترة الحالية على تسكين سكان منطقة أكشاك آو السعود بمصر القديمة والتى يتم نقلهم ضمن مشروع تطوير منطقة المدابغ التى تم هدمها.
وتسكن لجنة روضة السيدة أهالى منطقة تل العقارب بالسيدة زينب والذين كانوا يسكنوا المكان قبل إنشاء المشروع، كما يتم تسكين جزء من سكان منطقة الطيبى بالمشروع.
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