شكرا لقرائتكم خبر عن سيارات الضبطية القضائية بجهاز حماية المستهلك تجوب الأسواق خلال أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء دكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه جرى تشكيل لجان وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق طوال أيام عيد الأضحى المبارك، للتأكد من جودة المنتجات المطروحة فى الأسواق، وأن سيارات الضبطية القضائية لدى الجهاز تجوب الأسواق التجارية، ويجرى تحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان جهاز حماية المستهلك أعلن عن تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من العروض المطروحة خلال فترة الأوكازيون الصيفى، حيث يقوم موظفو الجهاز ممن يحملون صفة الضبطية القضائية بالمرور على المحلات على أنهم مواطنون للتأكد من جدية العروض المقدمة فى تخفيضات الأسعار وتحرير محاضر للمخالفين وإحالتها إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما يقوم الجهاز بتلقى الشكاوى من خلال الخط الساخن19588، أو رقم الواتس آب "المواطن رقيب" 01281661880، وأيضًا من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أوعبر التطبيق الإلكترونى المتاح على الهواتف الذكية.