شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان: السعودية رحبت بضيوف الرحمن دون استثناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز، إن الله حبا المملكة بنعم كثيرة، حيث اختصها بشرف خدمة الحرمين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، فأدت واجبها مرضاةً له سبحانه، ورحبت بضيوف الرحمن دون استثناء، ووفرت لهم كل الخدمات التي تعينهم على أداء نسكهم بكل يسر وسهولة وأمن وطمأنينة.

وأضاف خادم الحرمين الشريفين، خلال استقباله عددا من القيادات العسكرية المشاركة فى موسوم الحج، اليوم، الأحد: "بهذه المناسبة العزيزة على جميع المسلمين، نسجل تقديرنا لما تبذله القطاعات العسكرية والأمنية في خدمة ضيوف الرحمن، وفي الذود عن حياض الوطن، وحماية المقدسات، والتضحية في ميدان الشرف، وهي جهود وتضحيات كانت وستظل محل فخر الوطن واعتزازه".