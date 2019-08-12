شكرا لقرائتكم خبر عن شهب البرشاويات تصل ذروتها اليوم.. وتتساقط بمعدل 80 شهابًا بالساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومى للبحوث الفلكية وأستاذ الفلك بالمعهد، أن زخة البرشاويات تعتبر من أشهر الزخات الشهابية التى يتابعها هواة الفلك فى النصف الشمالى من الكرة الأرضية.

وأضاف تادرس، فى تصريحات له، أن شهب البرشاويات تعتبر الزخة الخامسة فى ترتيب زخات الشهب على مدار السنة، وميعادها من 10 إلى 14 أغسطس، وتكون ذروتها اليوم الاثنين 12 أغسطس، وهى ترى فى الثانية صباحًا بعد منتصف الليل وحتى بزوغ فجر اليوم التالى.

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وأشار رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومى للبحوث الفلكية وأستاذ الفلك بالمعهد، إلى أنه يبلغ معدل سقوط شهب البرشاويات حوالى 80 شهابًا فى الساعة أو يزيد، وهى تخترق الغلاف الجوى بمتوسط سرعة يبلغ 60 كم / ساعة، ويكون ذلك اعتمادًا على درجة عتامة منطقة الرصد التى يجب أن تكون بعيدة تمامًا عن إضاءة المدينة .

وتابع تادرس، أن زخة شهب البرشاويات هذا العام تتفق مع حلول عيد الأضحى المبارك، وكذلك مع وجود القمر فى طور الأحدب (ما قبل البدر) الذى سيؤثر سلبًا على رؤية عدد كبير من الشهب الخافتة .

وأوضح: يرجع سبب سقوط الزخات الشهابية عمومًا إلى دخول الأرض أثناء دورانها حول الشمس فى مسار مذنبات قديمة التى تترك بقاياها ومخلفاتها على طول مساراتها حول الشمس، فحين تدخل هذه النفايات جو الأرض تحترق فى طبقات الجو العليا مسببة ظاهرة الزخات الشهابية، وعلى ذلك فالمذنب المسبب لشهب البرشاويات هو "سويفت تتل (Swift-Tuttle)"، الذى يكمل دورته حول الشمس كل 133 سنة.