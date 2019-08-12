شكرا لقرائتكم خبر عن دول عربية وإسلامية تحتفل بأول أيام عيد الأضحى اليوم.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل بعض الدول العربية والإسلامية وأقليات مسلمة فى دول أخرى بعيد الأضحى المبارك اليوم الاثنين، وذلك بخلاف السواد الأعظم من الدول العربية والإسلامية بالعيد يوم أمس الأحد.
ويعود ذلك إلى الاختلاف فى طرق مراقبة الأهلة، وبالتالى لم تتفق كل دول العالم على بداية واحدة لشهر ذى الحجة.
يحتفل المسلمون فى كل من سلطنة عمان والمغرب وإيران وباكستان وموريتانيا ونيجيريا بعيد الأضحى اليوم الاثنين، كما سيحتفل الشيعة فى العراق بالعيد الاثنين بعدما احتفل به السنة فى هذا البلد أمس الأحد، وكذلك الأمر بالنسبة للبنان، ويحل عيد الأضحى لدى الأقلية المسلمة فى سريلانكا اليوم الاثنين.
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