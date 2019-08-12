شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. سورى يلتقى والديه فى الحج بعد فراق 7 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى لقطة هزت مواقع التواصل الاجتماعى ومستخدمى السوشيال ميديا، حيث تداولت مقطع فيديو لحظة لقاء حاج سورى مع والديه فى مكة المكرمة بعد فراق طال 7 سنوات، بسبب ظروف الحرب.

ويظهر الشاب وهو يحضن والدته وأبيه حيث أذرفوا الدمع، بينما قام بتقبيل يد والده، وتبادوا القبلات، بينما سالت الدموع من عيونهم فرحا بذلك اللقاء.

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وذكر موقع قناة العربية نقلا من موقع سورى، أنه عادة ما ينتهز السوريين الحج للقاء بعد أن فرقتهم الحرب.

يذكر أنه قد تدفق ملايين الحجاج فى المملكة العربية السعودية أمس الأحد على مشعر منى لرمى جمرة العقبة الكبرى فى أول أيام عيد الأضحى، وجاء ما يقرب من مليونين ونصف المليون حاج، في ظل ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده من خدمات ورعاية في مختلف المجالات وتجنيد الطاقات البشرية والآلية لتحقيق كل ما يمكنهم من أداء مناسكهم بكل يسر وأمان وراحة واطمئنان.