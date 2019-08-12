شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة النسائية تنتشر في الشوارع لمنع جرائم التحرش في العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عززت الشرطة النسائية من تواجدها في الشوارع والميادين العامة وبمحيط دور السينما والحدائق العامة في القاهرة والمحافظات لتأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك. وتنتشر الشرطة النسائية في الشوارع بأعداد كبيرة لمنع تعرض الفتيات والسيدات لأية مضايقات أو تحرش. وعززت قوات الشرطة من تواجدها بالشوارع والميادين العامة على مستوى الجمهورية لتأمين الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك في كافة ربوع البلاد، وذلك بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة.

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