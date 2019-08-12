شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24ساعة..الإفراج عن 1634 سجينا بعفو رئاسى وشرطى بمناسبة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. الإفراج عن 1634 سجينا بعفو رئاسى وشرطى بمناسبة عيد الأضحى السيسي يتفقد مشروعات الصوب الزراعية بقاعدة "محمد نجيب" جواً التموين: استمرار فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية خلال أيام عيد الأضحى حجاج الجمعيات يتوجهون إلى "منى" وينتهون من رمى جمرة العقبة الكبرى التضامن: فرق أطفال بلامأوى تجوب الشوارع لإنقاذ المشردين وكبار السن الصحة: التوجه بالبدء فى تطوير نقاط الإسعاف خارج المدن هيئة الرعاية الصحية: تطبيق التأمين الصحى يوحد سعر الخدمة بالقطاعين العام والخاص Advertisements التعليم العالى تستعد لإطلاق مشروع "دراجة لكل طالب" بداية العام الدراسى المقبل التعليم العالى: 75 ألف طالب تقدموا بطلبات تقليل الاغتراب حتى الآن العيد فرحة بـ 2 جنيه للتذكرة.. حديقة الأورمان تستقبل زوار الأضحى حديقة حيوان الجيزة تستقبل 40 ألف زائر فى أول أيام عيد الأضحى صور.. رئيس هيئة النقل العام يتفقد المحطات الرئيسية ويزور مرضى مستشفى الهيئة طقس ثانى أيام العيد.. معتدل على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 38 درجة صور.. الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى بالأزهر والحسين استقرار أسعار اللحوم فى أول أيام العيد.. الضأن بـ 125 والكندوز بـ120 ارتفاع الوفيات بين حجاج السياحة لـ5 حالات وموافقة ذويهم لدفنهم بالبقيع

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أخبار × 24ساعة..الإفراج عن 1634 سجينا بعفو رئاسى وشرطى بمناسبة عيد الأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.